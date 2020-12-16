Источник материала: UDF



Фото: Downdetector

«Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружили их, чтобы успокоить».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Telegram произошел массовый сбой. Проблемы были и в Беларуси Судя по карте сбоев, проблемы есть у пользователей по всей Европе.

Судя по карте сбоев, проблемы есть у пользователей по всей Европе. Например, в Италии, Нидерландах, крупных городах Германии вроде Берлина. Сбоит и у наших соседей — по крайней мере, Москва, Киев и Санкт-Петербург на карте отмечены как пострадавшие районы.Downdetector сообщает, что проблемы с доступом начались около 16.00.Представители Telegram сообщили в твиттере, что в основном проблемы с подключением возникли у пользователей из Европы и стран Ближнего Востока. Специалисты компании работают над устранением неполадок. «Пожалуйста, подождите и извините за неудобства!» — говорится в сообщении.В другом сообщении представители Telegram, комментируя неполадки, написали: