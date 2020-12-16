Huawei выпустила HarmonyOS — замену Android для смартфонов

Источник материала: Onliner

От угроз Huawei перешла к делу. Сегодня китайская компания выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0. Если раньше HarmonyOS поселилась на умных телевизорах, то ее второй выпуск ориентирован на смартфоны и планшеты. Замена Android доступна как для разработчиков, так и для простых пользователей, которым, правда, все равно придется зарегистрироваться на китайском ресурсе .

Пока HarmonyOS 2.0 можно установить на смартфоны Huawei P40 , P40 Pro , Mate 30 и Mate 30 Pro , а также на планшет MatePad Pro. Со временем количество поддерживаемых устройств обещают существенно расширить, сообщает GSMArena.

Внешне ОС мало чем отличается от EMUI 11, привычной для владельцев смартфонов Huawei. Важно то, что HarmonyOS 2.0 умеет работать как с Android-приложениями, так и с программами, написанными специально для ОС от Huawei. Таких, правда, пока мало, но это лишь вопрос времени.