ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Huawei выпустила HarmonyOS — замену Android для смартфонов

16.12.2020 18:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

От угроз Huawei перешла к делу. Сегодня китайская компания выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0. Если раньше HarmonyOS поселилась на умных телевизорах, то ее второй выпуск ориентирован на смартфоны и планшеты. Замена Android доступна как для разработчиков, так и для простых пользователей, которым, правда, все равно придется зарегистрироваться на китайском ресурсе.

Пока HarmonyOS 2.0 можно установить на смартфоны Huawei P40P40 ProMate 30 и Mate 30 Pro, а также на планшет MatePad Pro. Со временем количество поддерживаемых устройств обещают существенно расширить, сообщает GSMArena.

Внешне ОС мало чем отличается от EMUI 11, привычной для владельцев смартфонов Huawei. Важно то, что HarmonyOS 2.0 умеет работать как с Android-приложениями, так и с программами, написанными специально для ОС от Huawei. Таких, правда, пока мало, но это лишь вопрос времени.

Смартфон Huawei P40 Pro ELS-NX9 Dual SIM 8GB/256GB (черный)
7 отзывов
Android, экран 6.58" OLED (1200x2640), HiSilicon Kirin 990 5G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
2160 р.
32 предложения
Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От угроз Huawei перешла к делу. Сегодня китайская компания выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0. Если раньше HarmonyOS поселилась на умных телевизорах, то ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Въезжающих в Барановичи сегодня приветствовал бело-красно-белый рыцарь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика