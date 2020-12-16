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Huawei выпустила HarmonyOS — замену Android для смартфонов
Источник материала: Onliner
От угроз Huawei перешла к делу. Сегодня китайская компания выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0. Если раньше HarmonyOS поселилась на умных телевизорах, то ее второй выпуск ориентирован на смартфоны и планшеты. Замена Android доступна как для разработчиков, так и для простых пользователей, которым, правда, все равно придется зарегистрироваться на
Пока HarmonyOS 2.0 можно установить на смартфоны
Внешне ОС мало чем отличается от EMUI 11, привычной для владельцев смартфонов Huawei. Важно то, что HarmonyOS 2.0 умеет работать как с Android-приложениями, так и с программами, написанными специально для ОС от Huawei. Таких, правда, пока мало, но это лишь вопрос времени.
Android, экран 6.58" OLED (1200x2640), HiSilicon Kirin 990 5G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
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От угроз Huawei перешла к делу. Сегодня китайская компания выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0. Если раньше HarmonyOS поселилась на умных телевизорах, то ее...
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