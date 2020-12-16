Многострадальную гостиницу на Зыбицкой хотят продать с молотка. Цена — $25,6 млн

Источник материала: Onliner

В Минске на аукцион выставлен недавно построенный отель Mercure на Зыбицкой, 4. Начальная цена — $25,6 млн. Немало, но за эти деньги продается новая гостиница на самой тусовочной улице Минска. В ней есть все вплоть до посуды. Хотя отель построен недавно, история у него длинная.







Жизненный путь отеля Mercure никогда не был легким. Поначалу гостиницу собирались сдать в 2014 году. Когда этот срок вышел, новый назначили на конец 2016 года. Когда и он вышел — переназначили на август 2017-го. В итоге отель открылся только в мае 2019 года. Через три месяца оказалось , что персоналу не платят зарплату. Работникам объясняли, что директор уехал и теперь некому подписать документы, в том числе приказ об увольнении. Сам директор сказал , что собственник передает отель правительству РБ, причем абсолютно безвозмездно: «Я такой же исполнитель, как мои сотрудники, и на сегодня нахожусь в полном недоумении и незнании ближайшего будущего отеля».









Прошло больше года, а будущее отеля все так же туманно. Уже в следующем году, 12 января, отель попытаются продать с молотка. В состав комплекса входит сама гостиница (6601 кв. м), ресторан (738 кв. м), административное помещение (206 кв. м), подземный гараж (2314 кв. м) и земельный участок с правом аренды общей площадью 0,84 га. Также упомянуто обременение — залог Беларусбанка. Организатор аукциона — ЗАО «Белреализация».







