Беларусь и Россия обсудили условия поставок газа в 2021 году

Источник материала: АФН

Глава Газпрома Алексей Миллер на прошедшей сегодня встрече с послом Беларуси Владимиром Семашко и министром энергетики РБ Виктором Каранкевичем обсудил условия поставок российского газа в Беларусь с 1 января 2021 года.

"Стороны обсудили условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении Газпрома.

«Встреча прошла в конструктивном ключе», - добавляет Минэнерго РБ.

В конце ноября глава ЕЭК Михаил Мясникович в эфире белорусского зомбоящика сказал, что цена на российский газ в 2021 году не должна превысить показатели текущего года.

Газпром Беларусь импортирует газ в республику по цене $127 за тысячу кубометров и соссвоей наценкой примерно в $20 перепродает белорусским потребителям. Белтопгазу с учетом наценки и НДС газ заходит по цене примерно не ниже $177 за тысячу кубометров.