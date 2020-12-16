Fitch: дефицит госбюджета Беларуси в 2020 году достигнет 3,4% ВВП, а в 2021-м — 4,3%

Это отражает дефицит в размере 2,6% ВВП официально объявленного консолидированного бюджета и более низкие, чем ожидалось ранее, капитальные расходы на атомную электростанцию (1,3% ВВП против первоначально заложенных в бюджет 3,2%), а также чистые внебюджетные расходы (–0,5% ВВП), отражающие выплаты госдолга перед государством, включая исполнение некоторых гарантий.





Бюджет на 2021 год находится в стадии подготовки. Рейтинговое агентство прогнозирует, что скорректированный дефицит расширенного правительства увеличится до 4,3% ВВП в 2021 году, поскольку ожидается более постепенная бюджетная консолидация с сокращением официально заявленного консолидированного дефицита до 2,1% ВВП.





Fitch прогнозирует рост долга Беларуси до 53,8% ВВП к 2022 году, что будет по-прежнему ниже медианного значения для стран с рейтингами категории «B» (71%). Тем не менее динамика белорусского долга высока и уязвима к колебаниям валютных курсов из-за большой доли долга в иностранной валюте (91%).