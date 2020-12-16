На эти слова отреагировали учителя, ведь историю из школьной программы никто не исключал.





Сильных Новостей », что в четвертом классе есть предмет «Мая Радзiма Беларусь», где в конце года целый урок посвящен теме «Государственный флаг». Так, например, учительница начальных классов одной из гомельских школ сообщила редакции «», что в четвертом классе есть предмет «Мая Радзiма Беларусь», где в конце года целый урок посвящен теме «Государственный флаг».





На одном из образовательных порталов уже третий год размещено видео, которое помогает лучше раскрыть тему. В видеоматериале идет речь про герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг, тут же вспоминают и легенду про князя.





«Перамаглi беларускiя войскi чужынцау, а бела-чырвона-белае палотнiшча стала iх баявым сцягам», — говорится в учебном материале.









С аналогичной проблемой столкнулись и учителя истории, которые преподают в девятых классах.





«Сейчас на уроках детям будут объяснять, что в 1991 году независимость нашей страны была под фашистским флагом?» — недоумевают преподаватели.





Но у прокурора Гомельской области свое мнение на то счет. Ранее в интервью «Гомельской правде» он рассказал про отряды коллаборационистов, которые издевались над семьями партизан. Он отметил, что за организацию карательных операций членам этой банды вручали медали, дарили дома и в знак почета разрешали носить бело-красную повязку.





Виктор Морозов сообщил, что парламент готовит для рассмотрения изменения в закон об экстремизме. По его мнению, следует поднять вопрос о внесении в список запрещенной символики и БЧБ-флаг.





Правда, как рассказывать в школе о «фашистском флаге», который до сих пор таковым не являлся и даже несколько лет был государственным, он не пояснил.