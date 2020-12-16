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Учителя о предложении запретить БЧБ-символику: А как в школе рассказывать про "фашистский" флаг, который был государственным?

16.12.2020 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти на разных уровнях стали продвигать идею, что БЧБ-флаг и связанную с ним символику следует признать незаконной и запретить.

На эти слова отреагировали учителя, ведь историю из школьной программы никто не исключал.

Так, например, учительница начальных классов одной из гомельских школ сообщила редакции «Сильных Новостей», что в четвертом классе есть предмет «Мая Радзiма Беларусь», где в конце года целый урок посвящен теме «Государственный флаг». 

На одном из образовательных порталов уже третий год размещено видео, которое помогает лучше раскрыть тему. В видеоматериале идет речь про герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг, тут же вспоминают и легенду про князя.

«Перамаглi беларускiя войскi чужынцау, а бела-чырвона-белае палотнiшча стала iх баявым сцягам», — говорится в учебном материале.


С аналогичной проблемой столкнулись и учителя истории, которые преподают в девятых классах.

«Сейчас на уроках детям будут объяснять, что в 1991 году независимость нашей страны была под фашистским флагом?» — недоумевают преподаватели.

Но у прокурора Гомельской области свое мнение на то счет. Ранее в интервью «Гомельской правде» он рассказал про отряды коллаборационистов, которые издевались над семьями партизан. Он отметил, что за организацию карательных операций членам этой банды вручали медали, дарили дома и в знак почета разрешали носить бело-красную повязку.

Виктор Морозов сообщил, что парламент готовит для рассмотрения изменения в закон об экстремизме. По его мнению, следует поднять вопрос о внесении в список запрещенной символики и БЧБ-флаг. 

Правда, как рассказывать в школе о «фашистском флаге», который до сих пор таковым не являлся и даже несколько лет был государственным, он не пояснил.
 
Теги: Новости
 
 
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Власти на разных уровнях стали продвигать идею, что БЧБ-флаг и связанную с ним символику следует признать незаконной и запретить.
 
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