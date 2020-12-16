Воскресенский 2.0? Что не так с интервью политтехнолога Шклярова

Первое после освобождения из СИЗО КГБ интервью политтехнолога Виталия Шклярова сразу же после завершения эфира на «Эхе Москвы» вызвало шквал критики. сразу же после завершения эфира на «Эхе Москвы» вызвало шквал критики.





В первую очередь, из-за лестных характеристик в адрес Александра Лукашенко, которого недавний сиделец называет «крепким», «крутым», «невероятно умным».





Солидарность " попыталась без лишних эмоций разобрать наиболее спорные и вызывающие вопросы фрагменты интервью. А также ответить на вопрос, что может стоять за его публикацией? " попыталась без лишних эмоций разобрать наиболее спорные и вызывающие вопросы фрагменты интервью. А также ответить на вопрос, что может стоять за его публикацией?





Что бросается в глаза в первую очередь. В словах Шклярова заметны логические противоречия, недосказанность.





Он рассказывает о тюрьме, как о страшном месте, которое не изменилось с советских времен. В которой сидят люди, получившие неадекватные содеянному сроки. При этом Александр Лукашенко — это невероятно умный, крутой, все прекрасно понимающий человек, который любит Беларусь, как и все мы.





Словно, не благодаря ему тюрьмы и спустя более четверти века все еще напоминают ГУЛАГ, и в них сидят люди, которые, «как и он» любят страну.





Шкляров словно не замечает, насколько абсурдно звучат слова о трепетной отцовской любви человека, который привез в СИЗО сына-подростка, вынудив его пять часов слушать беседы с политзеками.





Есть в интервью и моменты, где Шкляров четко дает понять, в какой ситуации он оказался: «Дело не закрыто», «я до сих пор на крючке», «не могу встретиться с родителями», «мать сильно больна». Все это сильно напоминает классику: «Моргните, если вас взяли в заложники».





Воскресенский 2.0?

Одно из главных впечатлений, которое оставляет интервью с Виталием Шкляровым, — власти пытаются раскрутить новый переговорный проект.





Взять хотя бы финальные слова в интервью, которые можно расценивать, как полноценную заявку на диалог с режимом:





«Нужно не думать о прощении друг друга, условно говоря, власти и оппозиции. А думать о понимании друг друга. И в этом смысле нет другого пути, чем протягивать руку друг другу. Ведь мы все любим Беларусь, только разве что пока не нашли общий язык».





К слову, об этом уже пишут эксперты. Например, политолог Павел Усов: «Оформление нужного поля для «переговорной площадки Лукашенко» продолжается. Как продолжается и создание позитивного имиджа самого диктатора».









Немного конспирологии





опубликовано интервью с адвокатом Шклярова Антоном Гашинским, в котором тот также комплиментарно высказался о Лукашенко: Любопытное совпадение. На днях в российской «Новой газете» былоинтервью с адвокатом Шклярова Антоном Гашинским, в котором тот также комплиментарно высказался о Лукашенко:





— А вы сами разочаровались в Лукашенко? Все-таки значительную часть жизни вы провели при его режиме.





— Я вам скажу о тех фактах, которые сам знаю. Лукашенко на сегодняшний день, пожалуй, единственный человек, кто может сохранить независимость Беларуси. Это человек, который практически в одиночку выстраивал эту независимость. В том числе и от России, и от Запада. И смог это сделать, хотя всегда находился под постоянным давлением. (…)





Однозначно Лукашенко надо уважать за то, что он сделал. Да, никто не говорит, что он хороший экономист, но Лукашенко — проницательный политик. При этом очевидно, что методы, которые он использует для защиты власти и сохранения стабильности, в современном мире недопустимы.





Но надо понимать, что не только Лукашенко принимает подобные решения. Мы еще будем пожинать плоды того, что сейчас в его окружении костяк составляют силовики.





Сегодня, после слов Шклярова, то интервью адвоката выглядит своеобразной артподготовкой. Не исключено, что в ближайшее время мы станем свидетелями рождения проекта Воскресенский 2.0.