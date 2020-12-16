Ученые пытаются узнать, кем были 3000-летние «Ромео и Джульетта», найденные в библейском месте

Источник материала: Tut.by

Более 3000 лет назад два человека были похоронены в библейском месте Вифсаида в Израиле, при этом мужская рука лежала на теле женщины, словно обнимая ее. Так что археологи, обнаружившие останки, назвали эту пару «Ромео и Джульетта». Теперь ученые пытаются понять, кем были эти люди, пишет Live Science .



Фото: Bethsaida Excavations Project

Археологи считают, что эти люди умерли одновременно, хотя они не уверены, что именно убило пару, сказал Рами Арав, директор проекта «Вифсаида» и профессор университета Небраски.

«Очень и очень редко можно встретить такую ​​пару», — рассказал Арав на виртуальной археологической конференции, проведенной Нью-Йоркским университетом и Управлением древностей Израиля.

Изучив скелеты, Арав пришел к выводу, что мужчина умер в позднем подростковом возрасте, а женщина — в подростковом или десятилетнем возрасте. «Судя по всему, они умерли одновременно, или, по крайней мере, были похоронены в одно и то же время, прежде чем их тела разложились, — пояснил Арав Live Science. — На скелетах не обнаружено никаких следов травм. Мы понятия не имеем, что их убило».

Несмотря на интимное положение пары при захоронении, археологи не могут быть уверены, что они являлись при жизни романтической парой, добавил Арав, отметив, что тот, кто похоронил пару, положил тела в позу, напоминающую объятия.

Кем же были эти люди? «Их погребение не сопровождалось подношением или предметами», — отмечает Арав. Таким образом, он и его коллеги не знают, входилии ли эти два человека в элиту общества или были скромного происхождения.

По археологическим останкам и сохранившейся исторической информации археологи могут судить, что во время жизни пары, люди в Вифсаиде «были арамейцами». По словам Арава, «бог луны, возможно, был для них важным богом, поскольку мы обнаружили две стелы [в Вифсаиде] с изображением бога луны».

Ученые знают, что Вифсаида была столицей Гешура — царства, которое несколько раз упоминается в еврейской Библии. Истории, рассказанные в Библии, утверждают, что Гешур временами конфликтовал с Израилем.

Археологи хотели бы извлечь ДНК из скелетов пары, чтобы узнать о них больше, но прямо сейчас у них нет на это средств.

Раскопки в Вифсаиде продолжаются с 1987 года, а останки пары были найдены около 10 лет назад. Это самые старые скелеты, обнаруженные исследовательской группой на этом месте.