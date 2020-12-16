Культовый столичный ресторан Bistro de Luxe закрывается

Источник материала: Tut.by

Культовый столичный ресторан французской кухни Bistro de Luxe с улицы Городской Вал, 10 закрывается. Об этом представители заведения сообщили в соцсетях.



Фото: Анна Иванова, TUT.BY

В Instagram появился лаконичный пост: «2010−2020. Спасибо».

Bistro de Luxe — ресторан французской кухни, открытый в 2010 году. На сайте сказано, что в заведении верны элегантности во что бы то ни стало и предлагают классику: французскую кухню, белые хрустящие скатерти, предупредительный сервис, а в ресторане всегда нарядно одетая публика.

Проектом занимался известный минский ресторатор Вадим Прокопьев, однако летом этого года продал долю (как и в других бизнесах) и уехал из страны.

О закрытии также сообщили представители бара Pelican (работал с декабря 2018), его тоже открывал Прокопьев. Он работал по соседству с Bistro de Luxe.