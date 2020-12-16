ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Осадки и слякоть. Прогноз погоды на 17 декабря

16.12.2020 18:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Осадки и слякоть. Прогноз погоды на 17 декабря
Фото: ОНТ
На этой неделе сыро и пасмурно, но для декабря довольно тепло. Средняя температура до 4-х градусов выше нормы. В ближайшие дни – осадки, оттепель и слякоть.

Завтра погодные условия будет определять обширный малоподвижный антициклон с центром над Украиной. По его периферии с юго-запада Европы продолжит поступать влажный и умеренно тёплый воздух, сохраняя погоду облачной, с высокой вероятностью туманов, осадков и гололедных явлений. Будьте осторожны!

В четверг – пасмурно. Ночью по восточной половине, днем местами – кратковременный мокрый снег, переходящий в дождь. Влажность до 100%. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет падать.

Утром – от 0°С по восточной половине до +2°С по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметок +1°С…+3°С. К вечеру температура существенно не изменится – от 0 до +3°С.

До конца недели погоду будут формировать атмосферные фронты с Западной Европы и влажный неустойчивый воздух. Сохранится облачность. Временами – снег с дождем. В отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура ночью -4°С…+2°С, днем, наоборот, – -2°С…+4°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра погодные условия будет определять обширный малоподвижный антициклон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые в истории цена биткоина превысила 20 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика