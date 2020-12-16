Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Осадки и слякоть. Прогноз погоды на 17 декабря Завтра погодные условия будет определять обширный малоподвижный антициклон.

Завтра погодные условия будет определять обширный малоподвижный антициклон с центром над Украиной. По его периферии с юго-запада Европы продолжит поступать влажный и умеренно тёплый воздух, сохраняя погоду облачной, с высокой вероятностью туманов, осадков и гололедных явлений. Будьте осторожны!В четверг – пасмурно. Ночью по восточной половине, днем местами – кратковременный мокрый снег, переходящий в дождь. Влажность до 100%. В отдельных районах туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет падать.Утром – от 0°С по восточной половине до +2°С по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметок +1°С…+3°С. К вечеру температура существенно не изменится – от 0 до +3°С.До конца недели погоду будут формировать атмосферные фронты с Западной Европы и влажный неустойчивый воздух. Сохранится облачность. Временами – снег с дождем. В отдельных районах туман. Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура ночью -4°С…+2°С, днем, наоборот, – -2°С…+4°С.