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Как помочь коже лица пережить зиму? 10 профессиональных советов от врача-косметолога
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
1. Ежедневный домашний уход.
Очищение. Начинаем с демакияжа. После того, как сняли косметику, умываем лицо. Зимой идеально подойдут пенки либо гидрофильное масло. Смываем их прохладной водой, чтобы не пересушить кожу. Зимой уменьшаем использование абразивных пилингов. Если на лице есть сосудистая сеточка, такие пилинги запрещены.
Тонизирование. В холодный период перед нанесением на лицо сыворотки или крема оптимально протирать его лосьоном для сухой кожи.
Увлажнение (питание). В составе кремов для зимы на первом месте должны быть растительные масла: ши, каритэ, масло авокадо, жожоба, витамин Е, а также гиалуроновая кислота, глицерин. Не забываем про сыворотки. После их нанесения всегда используем крем по типу кожи.
2. Маски для лица. В зимний период в качестве дополнительного источника питания к базовым этапам домашнего ухода за лицом обязательно добавляем маски. 2-3 раза в неделю.
3. Уход за глазами. Зона вокруг глаз требует к себе повышенного внимания. Обязательно наносим крем под глаза утром и вечером. Не забываем и про патчи, систематическое использование которых творит чудеса!
4. Уход за губами. Перед выходом на холод не забываем наносить на губы гигиеническую помаду (бальзам) с витамином Е или воском. Нельзя облизывать губы на морозе. А при выборе декоративной помады в холодный сезон стоит отказаться от матовых текстур.
5. Профессиональный уход. Зима – отличное время для омоложения. Лазерные процедуры, фототерапия, пилинги. В холодный период кожа лица меньше подвергается воздействию солнечных лучей и реабилитационный период проходит, как правило, без осложнений.
6. Водный баланс. Без подпитки изнутри невозможно добиться сияющей кожи лица. Так как наш организм на 70% состоит из воды, бутылочка с негазированной питьевой водой всегда должна быть под рукой. Рассчитать норму воды в сутки просто: 30 мл на 1 кг веса.
7. Питание. Для сохранения здорового цвета лица зимой в рационе обязательно должны быть богатые омега-3 кислотами продукты: жирные сорта рыбы, орехи, шпинат, авокадо, оливковое, соевое масло. Из-за нехватки витамина Д в меню необходимо также включить яичный желток, сливочное масло, тунец, петрушку.
8. Витамины. В холодное время года приём витаминов обязателен. Прежде чем подобрать комплекс, который будет вам максимально полезен, нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
9. Полноценный ночной сон. Ложимся спать не позднее 23:00. Продолжительность сна не менее 8 часов. При соблюдении этих условий ваше лицо будет выглядеть отдохнувшим.
10. Подвижный образ жизни. Тренажёрный зал, йога, пилатес, бассейн или прогулки на свежем воздухе. Заставьте себя двигаться! Вместе с физическими нагрузками усиливается лимфоток и уменьшается вероятность отёков. Ваше лицо непременно будет выглядеть здоровым и сияющим!
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Начинаем с демакияжа. После того, как сняли косметику, умываем лицо.
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