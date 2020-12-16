Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как помочь коже лица пережить зиму? 10 профессиональных советов от врача-косметолога Начинаем с демакияжа. После того, как сняли косметику, умываем лицо.

Очищение. Начинаем с демакияжа. После того, как сняли косметику, умываем лицо. Зимой идеально подойдут пенки либо гидрофильное масло. Смываем их прохладной водой, чтобы не пересушить кожу. Зимой уменьшаем использование абразивных пилингов. Если на лице есть сосудистая сеточка, такие пилинги запрещены.Тонизирование. В холодный период перед нанесением на лицо сыворотки или крема оптимально протирать его лосьоном для сухой кожи.Увлажнение (питание). В составе кремов для зимы на первом месте должны быть растительные масла: ши, каритэ, масло авокадо, жожоба, витамин Е, а также гиалуроновая кислота, глицерин. Не забываем про сыворотки. После их нанесения всегда используем крем по типу кожи.В зимний период в качестве дополнительного источника питания к базовым этапам домашнего ухода за лицом обязательно добавляем маски. 2-3 раза в неделю.. Зона вокруг глаз требует к себе повышенного внимания. Обязательно наносим крем под глаза утром и вечером. Не забываем и про патчи, систематическое использование которых творит чудеса!Перед выходом на холод не забываем наносить на губы гигиеническую помаду (бальзам) с витамином Е или воском. Нельзя облизывать губы на морозе. А при выборе декоративной помады в холодный сезон стоит отказаться от матовых текстур.Зима – отличное время для омоложения. Лазерные процедуры, фототерапия, пилинги. В холодный период кожа лица меньше подвергается воздействию солнечных лучей и реабилитационный период проходит, как правило, без осложнений.Без подпитки изнутри невозможно добиться сияющей кожи лица. Так как наш организм на 70% состоит из воды, бутылочка с негазированной питьевой водой всегда должна быть под рукой. Рассчитать норму воды в сутки просто: 30 мл на 1 кг веса.Для сохранения здорового цвета лица зимой в рационе обязательно должны быть богатые омега-3 кислотами продукты: жирные сорта рыбы, орехи, шпинат, авокадо, оливковое, соевое масло. Из-за нехватки витамина Д в меню необходимо также включить яичный желток, сливочное масло, тунец, петрушку.В холодное время года приём витаминов обязателен. Прежде чем подобрать комплекс, который будет вам максимально полезен, нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом.Ложимся спать не позднее 23:00. Продолжительность сна не менее 8 часов. При соблюдении этих условий ваше лицо будет выглядеть отдохнувшим.Тренажёрный зал, йога, пилатес, бассейн или прогулки на свежем воздухе. Заставьте себя двигаться! Вместе с физическими нагрузками усиливается лимфоток и уменьшается вероятность отёков. Ваше лицо непременно будет выглядеть здоровым и сияющим!