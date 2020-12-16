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Всемирный банк сообщил о крушении иностранных инвестиций в Россию

16.12.2020 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Всемирный банк сообщил о крушении иностранных инвестиций в Россию
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Российская экономика в 2020 году пережила резкое сокращение притока прямых иностранных инвестиций, отмечает в опубликованно в среду докладе по РФ Всемирный банк.

Вложения иностранных инвесторов в реальный сектор - через покупку доли в бизнесе или долговое финансирование - за январь-сентябрь упали на 80% в годовом выражении.

На фоне пандемии резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках: в Китае на 17%, в Индии на 36%, в Индонезии на 39% из-за «принятых глобально ограничительных мер, которые негативно сказались на инвестиционных проектах».

Но в России масштабы спада оказались в 2-3 раза больше, чем в крупнейших экономиках Азии.
 
 
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Резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках
 
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