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Всемирный банк сообщил о крушении иностранных инвестиций в Россию
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Вложения иностранных инвесторов в реальный сектор - через покупку доли в бизнесе или долговое финансирование - за январь-сентябрь упали на 80% в годовом выражении.
На фоне пандемии резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках: в Китае на 17%, в Индии на 36%, в Индонезии на 39% из-за «принятых глобально ограничительных мер, которые негативно сказались на инвестиционных проектах».
Но в России масштабы спада оказались в 2-3 раза больше, чем в крупнейших экономиках Азии.
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Резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках
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