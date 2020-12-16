Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирный банк сообщил о крушении иностранных инвестиций в Россию Резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках

Вложения иностранных инвесторов в реальный сектор - через покупку доли в бизнесе или долговое финансирование - за январь-сентябрь упали на 80% в годовом выражении.На фоне пандемии резкое сокращение притока ПИИ отмечалось практически во всех развивающихся экономиках: в Китае на 17%, в Индии на 36%, в Индонезии на 39% из-за «принятых глобально ограничительных мер, которые негативно сказались на инвестиционных проектах».Но в России масштабы спада оказались в 2-3 раза больше, чем в крупнейших экономиках Азии.