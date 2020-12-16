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ВВП Беларуси в январе-ноябре снизился на 0,9 процента

16.12.2020 18:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ВВП Беларуси в январе-ноябре 2020 года составил в текущих ценах 133,9 млрд, что в сопоставимых ценах на 0,9% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года, сообщает Белстат.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112%.

В Белстате также сообщили, что в январе-ноябре 2020 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 105,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января – ноября 2019 года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 97,8%, «Обрабатывающая промышленность» – 99,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 95,6% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100%.

Индекс промышленного производства в ноябре 2020 года по сравнению ноябрем 2019 года составил 104,3%, с октябрем 2020 года – 100,8%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – ноября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,9%, транспортных средств и оборудования – на 3,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,1%.

 
 
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ВВП Беларуси в январе-ноябре 2020 года составил в текущих ценах 133,9 млрд, что в сопоставимых ценах на 0,9% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года, сообщает Белстат.
 
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