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Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов
Источник материала: Хартия'97
Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов
За последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании.
С начала торгов 16 декабря цена биткоина выросла на 3,8% и на своем пике достигла 20 154 долларов. Об этом сообщает
30 ноября стоимость биткоина поднялась выше 19 800 долларов, обновив исторический рекорд. С начала года курс этой криптовалюты подорожал почти втрое.
Bloomberg отмечает, что биткоин используют в качестве хранилища средств на фоне предполагаемой массовой печати денег центральными банками. В свою очередь РБК пишет, что за последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании — инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual.
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За последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании.
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