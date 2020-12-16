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Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов

16.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов

  • 16.12.2020, 18:26
Курс биткоина впервые в истории превысил 20 тысяч долларов

За последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании.

С начала торгов 16 декабря цена биткоина выросла на 3,8% и на своем пике достигла 20 154 долларов. Об этом сообщает Bloomberg (перевод – «Дождь»).

30 ноября стоимость биткоина поднялась выше 19 800 долларов, обновив исторический рекорд. С начала года курс этой криптовалюты подорожал почти втрое.

Bloomberg отмечает, что биткоин используют в качестве хранилища средств на фоне предполагаемой массовой печати денег центральными банками. В свою очередь РБК пишет, что за последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании — инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual.

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Теги: Курсы валют
 
 
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За последнюю неделю об инвестировании в биткоин объявили две крупные компании.
 
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