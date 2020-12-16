ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск

16.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск

4
  • 16.12.2020, 17:58
  • 7,713
Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск
Никол Пашинян

Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.

Российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Как передает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».

Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские военные 15 декабря взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк сообщил о крушении иностранных инвестиций в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика