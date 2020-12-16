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Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск
Источник материала: Хартия'97
Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение азербайджанских войск
Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.
Российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. Как передает
«По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация», - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции «Свобода».
Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские военные 15 декабря взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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Премьер Армении утверждает, что ситуация кризисная.
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