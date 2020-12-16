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Ученые выяснили, что роботы способны толкнуть человека на риск

16.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что роботы способны толкнуть человека на риск

  • 16.12.2020, 17:39
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Ученые выяснили, что роботы способны толкнуть человека на риск

Теперь исследователи опасаются, что «роботы-подстрекатели» могут использоваться в сфере азартных игр.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, роботы способны побуждать людей идти на больший риск в азартных играх. Результаты, по мнению ученых, помогут регулировать будущие роботизированные системы, которые используются в областях, связанных с азартными играми, пишет «Популярная механика».

Чтобы выяснить, какой эффект оказывает на людей поощрение получаемое от роботов, группа исследователей провела эксперимент, в котором использовался тест «Воздушный шар». В основе теста – онлайн-измерение принятия риска, в котором добровольцев просят накачать виртуальный воздушный шарик. Каждый клик увеличивает шар и приносит немного денег. Однако если шар лопнет – накопленные деньги исчезают.

В исследовании приняли участие 180 студентов-бакалавров, разделенных на три группы. В первой группе тест выполняли под присмотром ободряющего робота, который дружелюбно спрашивал: «Почему вы перестали надувать шар?». Во второй – робот просто стоял и смотрел на участников. В третьей группе участники были одни.

Ученые сравнили результаты и пришли к выводу, что участники из группы с «добрым» роботом чаще рисковали, но они заработали больше денег. В присутствии ободряющего робота среднее количество кликов было около 1100, в то время как без него – всего 900. Между группами с молчаливым роботом и без робота не было значительной разницы.

Исследователи считают, что их работа – повод обратить внимание на будущие технологии, которые будут применятся в сфере азартных игр. Поддержка со стороны искусственного интеллекта в таких условиях может привести к пагубным последствиям.

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Теперь исследователи опасаются, что «роботы-подстрекатели» могут использоваться в сфере азартных игр.
 
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