|
Это рекорд — курс биткоина впервые превысил $20,5 тысячи
Источник материала: Onliner
Позитивная новость для тех, кто не потерял веру в силу криптовалют. Сегодня курс биткоина по отношению к доллару
Предыдущий рекорд был поставлен три года назад, когда стоимость биткоина кратковременно поднималась до $20 052. По мнению экспертов, на этот раз преодоление психологической отметки в $20 тысяч откроет для «битка» новые перспективы роста. Так, некоторые аналитики не исключают, что в 2021 году курс этой криптовалюты может достичь $100 тысяч.
Отметим, что другим криптовалютам пока далеко до своих прежних достижений. Так, ethereum и litecoin хоть и растут в последние месяцы, но до успехов 2017—2018 годов им добираться еще долго.
NVIDIA Quadro GV100, базовая частота 1132 МГц, Turbo-частота 1627 МГц, 5120sp, 4096 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позитивная новость для тех, кто не потерял веру в силу криптовалют. Сегодня курс биткоина по отношению к доллару превысил исторический максимум: на момент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)