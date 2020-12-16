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Это рекорд — курс биткоина впервые превысил $20,5 тысячи

16.12.2020 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Позитивная новость для тех, кто не потерял веру в силу криптовалют. Сегодня курс биткоина по отношению к доллару превысил исторический максимум: на момент написания этой новости за один «биток» давали 20,5 тысячи полновесных американских долларов.

Предыдущий рекорд был поставлен три года назад, когда стоимость биткоина кратковременно поднималась до $20 052. По мнению экспертов, на этот раз преодоление психологической отметки в $20 тысяч откроет для «битка» новые перспективы роста. Так, некоторые аналитики не исключают, что в 2021 году курс этой криптовалюты может достичь $100 тысяч.

Отметим, что другим криптовалютам пока далеко до своих прежних достижений. Так, ethereum и litecoin хоть и растут в последние месяцы, но до успехов 2017—2018 годов им добираться еще долго.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Позитивная новость для тех, кто не потерял веру в силу криптовалют. Сегодня курс биткоина по отношению к доллару превысил исторический максимум: на момент...
 
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