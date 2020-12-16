Впервые в истории цена биткоина превысила 20 тысяч долларов

Курс главной по капитализации криптовалюты — биткоина — впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов, следует из данных сервиса Сoinmarketcap.



Курс биткоина с 9 по 16 декабря. Источник: coinmarketcap.com

В октябре биткоин торговался по 10 тысяч долларов, с того времени курс практически непрерывно растет.

Прежний рекорд составил 19 783 доллара в 2017 году. В начале 2019 года курс упал до 3,5 тысячи за единицу.

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