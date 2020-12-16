|
Впервые в истории цена биткоина превысила 20 тысяч долларов
Источник материала: Навiны
Курс главной по капитализации криптовалюты — биткоина — впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов, следует из данных сервиса Сoinmarketcap.
В октябре биткоин торговался по 10 тысяч долларов, с того времени курс практически непрерывно растет.
Прежний рекорд составил 19 783 доллара в 2017 году. В начале 2019 года курс упал до 3,5 тысячи за единицу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс главной по капитализации криптовалюты — биткоина — впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов, следует из данных сервиса Сoinmarketcap.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)