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Что ответили Лукашенко медики на вопрос, есть ли у них претензии к власти
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Оказалось, что претензий у них нет.
Фото: president.gov.by
Вопрос прозвучал
Претензий у собравшихся не было, а практически вся встреча, по словам медиков, попала на ТВ.
— Все, что показали по телевидению, то и было. Это и была практически вся встреча, — пояснил
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Оказалось, что претензий у них нет.
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