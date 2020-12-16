Что ответили Лукашенко медики на вопрос, есть ли у них претензии к власти

Источник материала: Салiдарнасць

Оказалось, что претензий у них нет.





Фото: president.gov.by

Вопрос прозвучал на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы 15 декабря.

Претензий у собравшихся не было, а практически вся встреча, по словам медиков, попала на ТВ.

— Все, что показали по телевидению, то и было. Это и была практически вся встреча, — пояснил TUT.BY главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

Лукашенко: «Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: «Ты свое дело сделал», я буду драться за страну»