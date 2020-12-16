﻿ Граждане России, Беларуси, Украины и других стран требуют освободить белорусских журналисток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Граждане России, Беларуси, Украины и других стран требуют освободить белорусских журналисток

16.12.2020 18:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Полторы тысячи граждан России, Беларуси, Украины, США, Италии, Израиля и других стран подписались под заявлением Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси о поддержке белорусских журналистов, попавших под преследования в ходе акций протестов.

ПЭН-Москва присоединилась к требованию Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси немедленно освободить из-под стражи журналистов Екатерину Борисевич, Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову и прекратить их уголовное преследование.

Так же члены ассоциации потребовали прекратить уголовные преследования и пересмотреть решения судов по административным делам в отношении журналистов и других граждан, осужденных за выражение мнения и распространение информации о происходящем в стране и наказать винновых в их преследовании.

Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич была задержана 19 ноября после публикации об отсутствии в крови погибшего жителя Минска Романа Бондаренко алкоголя. Он умер после ареста и избиения, когда попытался помешать близким соратникам Александра Лукашенко уничтожить протестную символику в своем дворе

Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову арестовали после того как они в своем стриме на телеканале Белсат они показали разгон людей во дворе, где был задержан погибший Роман Бондаренко. Этот двор в ходе протестов жители Минска стали называть «Площадь перемен».

Свою подпись под заявлением вы можете поставить ЗДЕСЬ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полторы тысячи граждан России, Беларуси, Украины, США, Италии, Израиля и других стран подписались под заявлением Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Канашиц: к Гончаренко на его минскую квартиру ходоки должны идти косяками, как рабочие и крестьяне к Ленину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика