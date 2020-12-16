Полторы тысячи граждан России, Беларуси, Украины и других стран требуют освободить белорусских журналисток

Журналистки Катерина Андреева, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич.









ПЭН-Москва присоединилась к требованию Белорусской ассоциации журналистов и ПЭН Беларуси немедленно освободить из-под стражи журналистов Екатерину Борисевич, Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову и прекратить их уголовное преследование.





Так же члены ассоциации потребовали прекратить уголовные преследования и пересмотреть решения судов по административным делам в отношении журналистов и других граждан, осужденных за выражение мнения и распространение информации о происходящем в стране и наказать винновых в их преследовании.





Среди подписавших есть имена наших коллег по ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово»:





Надежда Ажгихина

Марина Вишневецкая

Сергей Гандлевский

Наталия Соколовская

Марина Бувайло

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

Виктор Есипов

Татьяна Бонч-Осмоловская

Евгений Ермолин

Григорий Пасько

Алиса Ганиева

Наталия Чепик

Геннадий Красухин

Ирина Стаф

Борис Соколов

Алина Витухновская

Юлий Гуголев

Ирина Сурат

Андрей Збарский

Дмитрий Веденяпин

Алёша Прокопьев

Николай Подосокорский

Мария Галина

Денис Драгунский

Татьяна Вольтская

Леонид Бахнов

Геннадий Калашников

Алла Гербер

Нина Катерли

Игорь Зотов









ЗДЕСЬ . Всего в СПИСКЕ подписавшихся более полторы тысячи человек. Свою подпись под заявлением вы можете поставить





Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич была задержана 19 ноября после публикации об отсутствии в крови погибшего жителя Минска Романа Бондаренко алкоголя. Он умер после ареста и избиения, когда попытался помешать близким соратникам Александра Лукашенко уничтожить протестную символику в своем дворе





Журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову арестовали после того как они в своем стриме на телеканале Белсат они показали разгон людей во дворе, где был задержан погибший Роман Бондаренко. Этот двор в ходе протестов жители Минска стали называть «Площадь перемен».