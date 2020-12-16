|
В Житковичах водитель грузовика отвлекся и насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами грузовика на переходе в Житковичах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 16 декабря, около 15.30. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford ехал по улице Социалистической, отвлекся от управления и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости.
В результате наезда женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 16 декабря, около 15.30, на улице Социалистической.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)