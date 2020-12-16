﻿ В Житковичах водитель грузовика отвлекся и насмерть сбил женщину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Житковичах водитель грузовика отвлекся и насмерть сбил женщину

16.12.2020 18:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами грузовика на переходе в Житковичах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 16 декабря, около 15.30. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford ехал по улице Социалистической, отвлекся от управления и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости.

В результате наезда женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 16 декабря, около 15.30, на улице Социалистической.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаев рассказал, как помогал бежать Бакиеву из Кыргызстана в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика