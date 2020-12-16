В Житковичах водитель грузовика отвлекся и насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами грузовика на переходе в Житковичах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 16 декабря, около 15.30. Предварительно установлено, что 30-летний водитель Ford ехал по улице Социалистической, отвлекся от управления и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости.

В результате наезда женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.