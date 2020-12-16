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В столичном дворе женщина на Opel заехала на тротуар, сбила ребенка и скрылась
Источник материала: Tut.by
Ребенок получил травмы в аварии, которая произошла днем 16 декабря в Минске. Об этом
По предварительной информации, 37-летний водитель Opel двигалась по дворовой территории у дома № 22/4 на улице Ташкентской. Около подъезда она заехала двумя колесами на тротуар и совершила наезд на 10-летнего ребенка, который шел в попутном направлении. После этого с места происшествия она уехала.
Ребенка доставили в больницу, где диагностировали ушиб левой стопы. Женщину разыскали сотрудники ГАИ и вернули на место аварии для разбирательства.
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Авария произошла днем 16 декабря на улице Ташкентской.
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