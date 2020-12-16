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«Я не была в курсе ситуации». Ляйсан Утяшева прокомментировала скандальную рекламу колготок

16.12.2020 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели в инстаграме разгорелся скандал с участием бренда Conte и спортсменки Ляйсан Утяшевой. После публикации снимка, на котором известная гимнастка позирует в колготках Conte, пользователи решили, что она стала новым лицом бренда и заменила Ольгу Хижинкову, которая продолжает находиться под стражей.

Сначала интернет-пользователи высказались в инстаграме Conte:

«Где поддержка Ольги Хижинковой?»;

«Если Олю уберут, я Сonte больше покупать не буду»;

«Странно заменять Ольгу Хижинкову именно сейчас, когда ее в очередной раз не выпустили, когда у белорусов сердца разрываются из-за этой ситуации!»;

«Заменили Хижинкову? Не стыдно? Больше вашу продукцию не покупаю!»;

«Заказывать рекламу у Ляйсан в то время, как Хижинкова больше месяца сидит на "сутках" с бомжами на Окрестина, — это провал рекламной кампании»;

«Принципиально буду тратить свои деньги в других магазинах, чтобы не поддерживать компанию, которая так легко заменила Ольгу Хижинкову, пока она ни за что сидит в тюрьме».

Потом комментаторы перешли в инстаграм Утяшевой, где высказались в разных, в зависимости от темперамента, выражениях, общий смысл которых сводился к тому, что «так делать нельзя». Кто-то попытался вежливо разъяснить ситуацию, которая сложилась в Беларуси, кто-то выступил с резкой критикой, а кто-то заявил, что с этого момента не будет поддерживать не только проекты Ляйсан, но и ее мужа Павла Воли.

Гимнастка ответила на комментарии пользователей сдержанно:

«Я действительно не была в курсе всей вашей ситуации. Я не являюсь лицом бренда колготок Conte и ранее им не была, это была единичная акция. Ни о каком контракте не идет речи!».

Нам также удалось связаться с представителем Ляйсан — Татьяной Водовской, которая отметила:

«На данный момент мы уже ответили своим подписчикам и всем заинтересованным людям у себя в ИГ, и, честно говоря, нам нечего добавить. Очень жаль, что в Беларуси сейчас накалена политическая обстановка. Надеемся лишь, что скоро все разрешится во благо людей…»

Отметим, что Ольга Хижинкова официально не сотрудничает с Conte на протяжении двух лет.

 
 
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В начале недели в инстаграме разгорелся скандал с участием бренда «Conte» и спортсменки Ляйсан Утяшевой. После публикации снимка, на котором известная гимнастка...
 
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