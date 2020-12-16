Источник материала: Sputnik Беларусь

Ролик, в котором видно, как перегружают ракеты, опубликован Минобороны России. Межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в пусковую шахту с помощью специального оборудования.

"Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках перевооружения ракетчикам был доставлен уже второй "Авангард". Первый поступил на вооружение еще в декабре 2019 года.

О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием . Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного выдерживать в ходе полета сверхвысокие температуры. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.

Читайте также: