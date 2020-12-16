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Как российские ракетчики перевооружаются на "Авангарды" – видео
16.12.2020 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ролик, в котором видно, как перегружают ракеты, опубликован Минобороны России. Межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в пусковую шахту с помощью специального оборудования.
Министерство обороны РФ
"Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - говорится в сообщении ведомства.
В рамках перевооружения ракетчикам был доставлен уже второй "Авангард". Первый
О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин в ходе
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Соединение РВСН в Оренбургской области первым в стране получило новый ракетный комплекс "Авангард". Смотрите на видео, как устанавливают ракеты в шахты.
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