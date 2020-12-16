В минском дворе водитель Opel сбила ребенка на тротуаре и скрылась

Источник материала: Onliner

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская, ДТП случилось на дворовой территории у дома №22/4 по улице Ташкентской в Минске. По предварительной информации, водитель Opel около подъезда заехала двумя колесами на тротуар и совершила наезд на ребенка 2010 года рождения.

Ребенок в момент наезда двигался по тротуару в попутном с автомобилем направлении.

«Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения. Диагноз — ушиб левой стопы. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ОГАИ Заводского РУВД г. Минска водитель был установлен — женщина 1983 года рождения была возвращена на место происшествия для дальнейшего разбирательства. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции.

ГАИ выражает благодарность очевидцам, которые предоставили информацию о произошедшем.

Там также напомнили, что за оставление места ДТП к водителю могут быть применены меры административной и уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 18.17 Кодекса об административных правонарушениях, за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.

В случае невыполнения требований об оказании помощи пострадавшему водитель может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление человека в опасности по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса, санкция статьи за данное преступление — арест или ограничение свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа.

— У сотрудников ГАИ есть все необходимые средства для установления лиц, покинувших место ДТП, — подчеркивают в Госавтоинспекции.

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