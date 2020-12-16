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На 17 декабря объявили желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики объявили желтый уровень опасности на 17 декабря в Беларуси из-за неблагоприятного погодного явления, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В четверг в отдельных районах Беларуси ожидается туман, на дорогах — гололедица.
Местами пройдут кратковременные дожди, мокрый снег. Температура воздуха будет от 0 °C и не поднимется выше +3 °C.
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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 17 декабря в Беларуси из-за неблагоприятного погодного явления, сообщили в Республиканском центре по...
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