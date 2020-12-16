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На 17 декабря объявили желтый уровень опасности

16.12.2020 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики объявили желтый уровень опасности на 17 декабря в Беларуси из-за неблагоприятного погодного явления, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На 17 декабря объявили желтый уровень опасности

В четверг в отдельных районах Беларуси ожидается туман, на дорогах — гололедица.

Местами пройдут кратковременные дожди, мокрый снег. Температура воздуха будет от 0 °C и не поднимется выше +3 °C.

 
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Синоптики объявили желтый уровень опасности на 17 декабря в Беларуси из-за неблагоприятного погодного явления, сообщили в Республиканском центре по...
 
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