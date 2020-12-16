Миллер обсудил с Семашко и Каранкевичем условия поставки газа с 1 января 2021 года

Условия поставок российского газа в Беларусь и его транзита по территории страны с 1 января 2021 года обсудили 16 декабря в Санкт-Петербурге председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.



Фото: minenergo.gov.by

Подробности не приводятся.

«Обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году. Встреча прошла в конструктивном ключе», — сообщила пресс-служба Минэнерго также без деталей.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 11 ноября в Санкт-Петербурге при встрече Миллера с Каранкевичем. «Стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — говорилось в сообщении.

Начало переговоров по поставкам в 2021 году углеводородов — нефти и газа — обсудили 4 ноября президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко.

21 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что «договоренности по цене на газ пока нету, идут переговоры». По его словам, белорусская сторона хотела бы выйти в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в 2021 году. «Рассчитываю, что она будет для нас привлекательной», — сказал глава правительства.

Весной нынешнего года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов. 16 октября Евразийский банк развития (ЕАБР), управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил о перечислении Беларуси кредита из средств фонда на 500 млн долларов. После получения кредита ЕФСР белорусская сторона заявила, что рассчиталась за газ.