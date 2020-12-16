В третьем квартале за чертой бедности находилось почти 5% жителей Беларуси

В третьем квартале 2020 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 4,8% (в предыдущем квартале — 5%), свидетельствуют данные Белстата.





Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц в третьем квартале 2020 года имело 1,1% населения (в предыдущем квартале — 1,7%), от 200,1 рубля до 250 — 2,4% (2,9%), от 250,1 до 300 — 5% (5,7%), от 300,1 до 350 — 6,6% (7,4%), от 350,1 до 400 — 7,3% (9,5%), от 400,1 до 500 — 19,7% (21,7%), от 500,1 до 600 — 17,6% (17,1%), от 600,1 до 700 — 11,7% (10,4%), от 700,1 до 800 — 8,7% (7,2%), 800,1 до 900 — 5,5% (5,3%), от 900,1 до 1000 — 3,3% (3,6%), более 1000 — 11,1% (7,5%).

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа по 31 октября был установлен в размере 256 рублей 10 копеек.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат составила: питание — 35,5% (в третьем квартале 2019 года — 34,7%); алкогольные напитки и табачные изделия — 2,7% (2,6%); одежда, обувь — 7% (7,5%), предметы домашнего обихода, бытовой техники — 7% (6,6%); жилье — 9,9% (9,3%), в том числе ЖКУ — 6,6% (6,3%), здравоохранение — 5,1% (4,1%), образование — 1,7% (1,6%), транспорт — 11% (10,7%), в том числе услуги общественного транспорта — 2% (2,5%), связи — 6,7% (6,3%), культура, отдых и спорт — 5,3% (7,2%), гостиницы, кафе, рестораны — 2,5% (3,4%), в том числе общественное питание — 2,4% (3%), прочие товары и услуги — 5,6% (6%).

В третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось потребление картофеля — с 4,8 до 4,6 кг в расчете на члена домашнего хозяйства в месяц; хлеба и хлебопродуктов — с 6,4 до 6,3 кг, овощей и бахчевых — с 8,3 до 8,2 кг.

Не изменилось потребление рыбы и рыбопродуктов — 1,1 кг; растительного масла, маргарина и других жиров — 0,9 кг; сахара и кондитерских изделий — 2,4 кг; яиц — 18 в месяц.

Увеличилось потребление молока и молочных продуктов — с 22,6 до 22,9 кг; мяса и мясных продуктов — с 6,4 до 6,6 кг; фруктов и ягод — с 5,3 до 5,4 кг в месяц.