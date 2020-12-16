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Курс биткоина обновил исторический максимум – более $20 тысяч

16.12.2020 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – на бирже Binance вечером в среду существенно вырос, превысив отметку 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.




Таким образом, стоимость этой криптовалюты обновила исторический максимум, достигнутый в декабре 2017 года.

По информации портала CoinMarketCap, биткоин в среду на различных биржах подорожал более чем на 4%, а на крупнейшей по объемам торгов криптовалютами Binance – сразу на 5,24%, до 20327 долларов.

В настоящее время на долю биткоина приходится около 66% всего мирового рынка криптовалют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина – на бирже Binance вечером в среду существенно вырос, превысив отметку 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные...
 
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