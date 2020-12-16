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Прохожего арестовали как участника марша — из-за этого сорвалась свадьба. Невеста на девятом месяце

16.12.2020 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 ноября минчанина Антона Лучиновича задержали в районе гостиницы «Звезда». Это было воскресенье, в Минске вовсю проходили марши соседей.

Но мужчина говорит, что не участвовал в акции. И на то были веские причины: на 7 декабря у него была намечена роспись в загсе, а дома его ждала беременная невеста, передает "Еврорадио".


Антон Лучинович. Фото из соцсетей

— В суде я говорил, что девушка на девятом месяце. Но там было абсолютно наплевать, — рассказывает Еврорадио Антон. Судья Сергей Кацер внимательно выслушал его и наказал арестом на 13 суток.

Дату росписи в загсе молодые люди долго переносили. В итоге назначили на декабрь. Но и теперь расписаться была не судьба.

— У меня летом умер отец, поэтому перенесли. До рождения ребёнка хотели расписаться. Но снова не получилось. Девушка пока не родила, но теперь уже в больнице, — продолжает парень.

Антон работает менеджером по продаже автозапчастей. В автомобилях разбирается неплохо, но не может вспомнить даже марку автобуса, в который его запихнули, — так стремительно произошло задержание.

— Я шёл в сторону Московского рынка в зоомагазин, хотел купить корм для кошки. Возле гостиницы «Звезда» остановился  — там стояла машина ГАИ с включёнными проблесковыми маячками. Подошёл к мужчине лет шестидесяти, спросил у него, что происходит, он мне начал рассказывать. Тут вдруг остановился бус, выбежали омоновцы. Ничего не говорили. Закрутили руки и повели в машину.

Антон до сих пор в недоумении: что спровоцировало силовиков на задержание?

— Никакой символики у меня не было — ни флагов, ни значков. Тёмно-синяя куртка, тёмно-синие джинсы, тёмно-синие кроссовки. У этих людей просто мозг работает по-другому. Скорее всего, я просто не понравился.

Антона отвезли в Московское РУВД, оттуда — в изолятор в переулке Окрестина, после суда — в Жодино.

— Судили на Окрестина 30 ноября по скайпу. Судья — Сергей Кацер. Свидетель был один, Иванов Иван Иванович. Фамилия и имя, конечно же, изменены. Этот свидетель на Окрестина был один, со всех точек Минска он видел всех задержанных, хотя в РУВД людей привозили из разных районов.

На работе Антон после освобождения ещё не был. Но рассчитывает, что проблем из-за отсидки у него не возникнет.
 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября минчанина Антона Лучиновича задержали в районе гостиницы «Звезда». Это было воскресенье, в Минске вовсю проходили марши соседей.
 
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