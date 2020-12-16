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Сергей Канашиц: к Гончаренко на его минскую квартиру ходоки должны идти косяками, как рабочие и крестьяне к Ленину

16.12.2020 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Сергей Канашиц — о Викторе Гончаренко и "ходоках косяками".



В декабре 2016-го Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА, два раза завоевал с "армейцами" серебро чемпионата России, два последних года был четвертым. Выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграл "Реал", но в последнем розыгрыше Лиги Европы не смог со своей командой, усиленной и обновленной, разжиться даже одной победой на групповой стадии. Даже с БАТЭ в свое время на этой стадии он имел гораздо лучший результат. Это и подвигло всех к разговорам о том, что ЦСКА нужны перемены на тренерском мостике. Можно не сомневаться, что для Виктора Гончаренко такое развитие событий не станет неожиданностью: у людей его профессии всегда собран тревожный чемоданчик. Подхватил его и будь здоров — вперед к новым вызовам и испытаниям.

Если так произойдет, к Гончаренко на его минскую квартиру ходоки должны идти косяками, как рабочие и крестьяне к Ленину. И место в очереди лучше занимать уже сейчас. Каждый — с поклоном, дарами и убедительными доводами: почему Виктор Гончаренко должен возглавить именно "Рух", БАТЭ или сборную Беларуси. Виктор Михайлович уже как то рассматривался кандидатом в главную команду страны, но тогда уговорить его не удалось — выбрал ЦСКА. На тот момент это казалось очевидным, а сейчас, пожалуй, нет. Прими тогда Гончаренко другое решение, возможно, мы все сейчас с нетерпением потирали бы руки в ожидании скорого исторического старта родной команды в финальной части чемпионата Европы-2021. Впрочем, это была бы совсем другая история, — пишет Канашиц в "СБ".
 
 
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