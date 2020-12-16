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Состояние богатейших людей мира за год выросло на $1,9 трлн
16.12.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Состояние богатейших бизнесменов планеты в 2020 году в совокупности увеличилось на 1,9 триллиона долларов США, сообщил журнал Forbes.
© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
По состоянию на начало декабря их совместный капитал составлял примерно 11,4 триллиона долларов, это на 20% больше, чем показатель 2019 года.
По подсчетам издания, быстрее всего богатели в 2020-м 400 миллиардеров из Китая: они за год увеличили состояние на 60% – до двух триллионов долларов.
Капиталы 600 миллиардеров США выросли на 560 миллиардов – до четырех триллионов. Больше других разбогател руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск – сразу на 110 миллиардов долларов (всего – почти 137 миллиардов).
Третье место по величине прироста капитала в 2020 году – у французских богатеев: состояние 40 миллиардеров увеличилось на 95 миллиардов – до 500 миллиардов долларов. Более 50% прироста капитала обеспечили совладелица L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.
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Быстрее всего богатели в 2020-м миллиардеры из Китая: они за год увеличили состояние на 60% – до двух триллионов долларов.
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