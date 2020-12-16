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Сегодня днем из сада ушел 7-летний мальчик. Теперь его ищет весь Минск

16.12.2020 19:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

16 декабря около 14:30 7-летний Даниил Лебедев ушел с территории детского сада по адресу: ул. Некрасова, 21а. Теперь его ищет милиция и весь Минск. Волосы у ребенка темные короткие, телосложение среднее. Одежда, в которой он потерялся, представлена на фото из Telegram-канала МВД Беларуси.

Сегодня днем из сада ушел 7-летний мальчик. Теперь его ищет весь Минск

Тем, кому известно местонахождение ребенка, милиция просит сообщить в Советское РУВД Минска по номеру 102 или телефонам: (8 017) 292-02-02; (8 017) 292-95-54; 8 025 601-95-33.

 
Теги: Минск
 
 
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16 декабря около 14:30 7-летний Даниил Лебедев ушел с территории детского сада по адресу: ул. Некрасова, 21а. Теперь его ищет милиция и весь Минск. Волосы у ребенка темные...
 
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