Сегодня днем из сада ушел 7-летний мальчик. Теперь его ищет весь Минск

Источник материала: Onliner

16 декабря около 14:30 7-летний Даниил Лебедев ушел с территории детского сада по адресу: ул. Некрасова, 21а. Теперь его ищет милиция и весь Минск. Волосы у ребенка темные короткие, телосложение среднее. Одежда, в которой он потерялся, представлена на фото из Telegram-канала МВД Беларуси.





Тем, кому известно местонахождение ребенка, милиция просит сообщить в Советское РУВД Минска по номеру 102 или телефонам: (8 017) 292-02-02; (8 017) 292-95-54; 8 025 601-95-33.