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Мы уже сделали нереально много

16.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мы уже сделали нереально много

  • 16.12.2020, 19:25
Мы уже сделали нереально много

Мы – авторы «белорусского чуда», о котором будут снимать кино и писать диссертации.

- Когда я слышу «так не выходите и вас никто бить не будет» мой внутренний спидометр ярости зашкаливает, - делится мнением белоруска.

Так не рождайтесь-и не умрете. Так а зачем ты женщиной ходишь-конечно, могут и изнасиловать. Не делай НИЧЕГО-тогда гарантированно все получится. Ну как все... Ничего и получится.

Шаг за шагом. Маленькими делами и каждый из нас. Вы сейчас на меня разозлитесь, но я очень НЕ ХОЧУ, чтобы нам повезло. Чтобы кто-то большой и сильный решил нашу «усатую» проблему. И не важно, сильные мира сего или просто «счастливый» случай.

⠀Это как выигрыш в лотерею. Эти деньги всегда со свистом уходят. Нет ни одного случая, чтобы выигрыш не про@рали.

И совсем другое дело, когда своими руками. Когда понимаешь, что в предложенном списке ответов нет варианта «проиграть». Ты выкладываешься, чтобы выжить.

И тогда мы точно сможем приумножить, беречь и правильно распоряжаться.

⠀Пока что путь нам заказан в Россию. И не пойти туда легче, чем потом уйти. Шансов нет, если мы свою национальную трансформацию «заморозим» и не пойдём дальше. Нам нужно честно ответить себе: А мы есть? Белорусы как нация есть? Для меня важно быть белорусом? Или достаточно просто смены власти? Если просто смены власти- в Россию. Если белорусом, то будь белорусом сегодня.

Мы уже сделали нереально много. Мы – авторы этого «белорусского чуда» о котором будут снимать кино и писать диссертации.

⠀Самое время продолжать. Давай будем примером друг для друга. Для соседа, коллеги, случайного прохожего.

Давай навсегда выкуривать из своего ДНК «мая хата з краю». Эту совковую психологию «безбилетника». Давай вместо «Спасибо большое» с сегодняшнего дня заменим на «Дзякуй вялікі». Давай начнём.

И перечитай, пожалуйста, «Дзікае паляванне караля Стаха» на белорусском. Атрымаеш асалоду. Просто поверь.

Белорусы, как нация. оказалась на дне. И сейчас можно от дна хорошенько оттолкнуться и выплыть. А потом грести к берегу во всю мощь. Чтобы совсем скоро смотреть улыбающимися глазами далеко в небо и благодарить за все эти испытания, которые нам оказались по силам...

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