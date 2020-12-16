Источник материала: Хартия'97

До -2°С ожидается в Беларуси в четверг 16.12.2020, 18:48

Будет облачно.

Мокрый снег с дождем и до 2 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно. Ночью по востоку, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

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