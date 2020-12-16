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Европейские эксперты отменили посещение площадки БелАЭС

16.12.2020 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) перенесли планировавшийся 16−18 декабря визит на стройплощадку Белорусской АЭС, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 15 декабря на заседании комитета Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике, сообщает БелаПАН.



16 декабря команда экспертов ENSREG должна была отправиться на островецкую площадку. Однако накануне белорусский регулятор не участвовал в техническом совещании, которое необходимо для подготовки визита команды ENSREG.

— В таких обстоятельствах физический визит не имел бы никакого смысла, — сказала Кадри Симсон.

Еврокомиссия призывает Беларусь «действовать ответственно и сотрудничать, чтобы миссия состоялась как можно скорее и в условиях полной прозрачности».

— Мы сделаем все возможное, чтобы миссия состоялась, чтобы у экспертов был в том числе доступ к стройплощадке и они могли составить мнение по техническим аспектам, имеющим фундаментальное значение в плане ядерной безопасности, — заявила Симсон.

Пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что на БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG.

— Детально проработана программа, которая предусматривала посещение экспертной группой объектов БелАЭС, а также проведение необходимых консультаций с руководством и специалистами станции с участием Госатомнадзора. Подготовлены соответствующие материалы. Решены организационные вопросы с тем, чтобы создать комфортные условия для работы экспертной группы, — отметили в Минэнерго.

Несмотря на отмену визита, белорусская сторона «нацелена на дальнейшее взаимодействие с экспертами ENSREG и рассчитывает на конструктивное сотрудничество».

Представители Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить стройплощадку БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Делегацию должен был возглавить генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В группу вошли эксперты из Австрии, Бельгии, Германии и Украины.
 
 
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Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) перенесли планировавшийся 16−18 декабря визит на стройплощадку...
 
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