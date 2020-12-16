Европейские эксперты отменили посещение площадки БелАЭС









16 декабря команда экспертов ENSREG должна была отправиться на островецкую площадку. Однако накануне белорусский регулятор не участвовал в техническом совещании, которое необходимо для подготовки визита команды ENSREG.





— В таких обстоятельствах физический визит не имел бы никакого смысла, — сказала Кадри Симсон.





Еврокомиссия призывает Беларусь «действовать ответственно и сотрудничать, чтобы миссия состоялась как можно скорее и в условиях полной прозрачности».





— Мы сделаем все возможное, чтобы миссия состоялась, чтобы у экспертов был в том числе доступ к стройплощадке и они могли составить мнение по техническим аспектам, имеющим фундаментальное значение в плане ядерной безопасности, — заявила Симсон.





Пресс-служба Минэнерго Беларуси сообщила, что на БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG.





— Детально проработана программа, которая предусматривала посещение экспертной группой объектов БелАЭС, а также проведение необходимых консультаций с руководством и специалистами станции с участием Госатомнадзора. Подготовлены соответствующие материалы. Решены организационные вопросы с тем, чтобы создать комфортные условия для работы экспертной группы, — отметили в Минэнерго.





Несмотря на отмену визита, белорусская сторона «нацелена на дальнейшее взаимодействие с экспертами ENSREG и рассчитывает на конструктивное сотрудничество».





Представители Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить стройплощадку БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Делегацию должен был возглавить генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В группу вошли эксперты из Австрии, Бельгии, Германии и Украины.

