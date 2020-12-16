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Анна Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием

16.12.2020 20:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анна Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова сегодня, 16 декабря, празднует день рождения. Бывшей участнице «ВИА Гры» исполнилось 38 лет. При этом праздник немного испортило кожное заболевание - крапивница.

Из-за обострения болезни к артистке в 5 утра пришла медсестра, чтобы сделать укол. Седокова уверена, что справится с болезнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Артистка также опубликовала видео, на котором видно, как ее поздравили близкие. Она заходит в комнату, которая полностью заполнена красными шариками в виде сердец. Кроме того, Анна нашла милые записки с поздравлениями от ее детей.


Анна Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием

Анна Седокова пожаловалась на крапивницу. Фото: instagram.com/annasedokova

«Вы мое счастье, моя любимая семья. Я бесконечно благодарю за то, что каждый день и в горе, и в радости, мы единое целое Янис, Алина, Мона, Гектор, Мариечка, Галенька, Бабуля, Мамба, Маруся, Булочка», - написала Анна Седокова.
 
 
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Из-за обострения болезни к артистке в 5 утра пришла медсестра.
 
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