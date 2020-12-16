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Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova







Анна Седокова пожаловалась на крапивницу. Фото: instagram.com/annasedokova

«Вы мое счастье, моя любимая семья. Я бесконечно благодарю за то, что каждый день и в горе, и в радости, мы единое целое Янис, Алина, Мона, Гектор, Мариечка, Галенька, Бабуля, Мамба, Маруся, Булочка», - написала Анна Седокова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием Из-за обострения болезни к артистке в 5 утра пришла медсестра.

Из-за обострения болезни к артистке в 5 утра пришла медсестра, чтобы сделать укол. Седокова уверена, что справится с болезнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.Артистка также опубликовала видео, на котором видно, как ее поздравили близкие. Она заходит в комнату, которая полностью заполнена красными шариками в виде сердец. Кроме того, Анна нашла милые записки с поздравлениями от ее детей.