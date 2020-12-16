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Акция у здания прокуратуры в Минске: «450 случаев пыток — 0 уголовных дел»
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Люди собрались у здания прокуратуры Фрунзенского района Минска с плакатами «Останови насилие!» и скандируют «Не забудем, не простим!»
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Люди собрались с плакатами «Останови насилие!» и скандируют «Не забудем, не простим!»
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