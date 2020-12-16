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В Беларуси компенсации из-за пандемии COVID-19 получили 20 тысяч человек
16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Двадцать тысяч белорусов получили компенсации
Состояние рынка труда сегодня обсудили специалисты в Минске. Так, чаще всего люди устраиваются благодаря интернет-сервисам. А те, кто не нашел работу, могут получить субсидии на открытие собственного дела. Но для этого нужно предоставить бизнес- план.
Уровень общей безработицы в Беларуси составляет 4%. Это ниже, чем в ЕС, США и на Украине.
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На это правительством республики было потрачено более миллиона долларов.
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