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В Беларуси компенсации из-за пандемии COVID-19 получили 20 тысяч человек

16.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двадцать тысяч белорусов получили компенсации из-за пандемии. На это было потрачено более миллиона долларов, передает «МИР 24».

Состояние рынка труда сегодня обсудили специалисты в Минске. Так, чаще всего люди устраиваются благодаря интернет-сервисам. А те, кто не нашел работу, могут получить субсидии на открытие собственного дела. Но для этого нужно предоставить бизнес- план.

«Службой занятости предпринимаются активные меры поддержки занятости. Помимо непосредственно трудоустройства, мы предлагаем варианты переобучения на востребованные профессии. И этот механизм работает», – отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей Лобович.

Уровень общей безработицы в Беларуси составляет 4%. Это ниже, чем в ЕС, США и на Украине.



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Теги: Минск
 
 
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