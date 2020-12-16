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За публичное оскорбление Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии

16.12.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За публичное оскорбление Александра Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии общего режима.


Алексей Романов / Из архива Радио Свобода​

Такое решение 16 декабря принял суд Хойникского района (судья — Андрей Кардаш). Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. Отмечается, что приговор еще может быть обжалован. Мужчину взяли под стражу в судебном зале.

Радио Свобода уточняет, что осужденный — житель Гомеля Алексей Романов. Он инвалид второй группы в связи с онкологическим заболеванием. В июле на пикете в Хойниках в поддержку Светланы Тихановской Романов негативно высказался в адрес Александра Лукашенко (он был волонтером и участвовал в агитационных пикетах): "Намеренно произнес слова и фразы в неприличной форме". Экспертиза засвидетельствовала, что они "содержат негативную оценку" Лукашенко.

Алексей Романов заявил, что признает себя виновным в оскорблении Александра Лукашенко как человека. Руководителем государства он его не считает.
 
Теги: Гомель
 
 
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За публичное оскорбление Александра Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии общего режима.
 
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