|
За публичное оскорбление Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии
Источник материала: Партизан
За публичное оскорбление Александра Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии общего режима.
Алексей Романов / Из архива Радио Свобода
Такое решение 16 декабря принял суд Хойникского района (судья — Андрей Кардаш). Дело рассматривалось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда. Отмечается, что приговор еще может быть обжалован. Мужчину взяли под стражу в судебном зале.
Алексей Романов заявил, что признает себя виновным в оскорблении Александра Лукашенко как человека. Руководителем государства он его не считает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За публичное оскорбление Александра Лукашенко житель Гомеля осужден на год колонии общего режима.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)