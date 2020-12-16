Источник материала: Хартия'97

Украинцы доверяют Разумкову больше, чем Зеленскому 2 16.12.2020, 20:21

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Фото: Сергей Долженко/ЕРА

Опубликованы данные опроса.

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Службе безопасности - таких граждан 69%, говорится в результатах опроса, проведенного "Центром Разумкова". Волонтерским организациям доверяют 66% опрошенных, передает zn.ua .

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям больше всего доверяют 64% респондентов, церкви - 62%, добровольческим батальонам - 59% опрошенных. Еще по 58% граждан больше всего доверяют Госпогранслужбе и голове населенного пункта, в котором проживают. Еще 55% заявили о доверии Нацгвардии, 52% граждан больше всего доверяют раде города, села или поселка, в котором живут. Украинским СМИ доверие выражают 48% опрошенных, общественным организациям - 46%.

Недоверие чаще всего выражают российским СМИ - таких граждан 80%. Еще 78% больше всего не доверяют государственному аппарату (чиновникам), судам и судебной системе в целом - 77%, Верховной Раде - 76%, правительству - 75%. Коммерческим банкам больше всего недоверие выражают 73% опрошенных, политическим партиям - 72%. По 70% украинцы больше всего недоверие выражают Высшем антикорсуду, Конституционному суду, НАБУ, САП, прокуратуре и НАПК.

Еще 68% больше всего не доверяют Верховному Суду, 67% - местным судам, президенту Украины - 62%, Нацбанку - 61,5%, Нацполиции и профсоюзам - по 52%, Службе безопасности Украины - 47%.

При этом 20% граждан считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, противоположного мнения придерживаются 30% граждан. По мнению еще 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

"Впервые после президентских выборов 2019 число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей", - отметили социологи.

В то же время большинство респондентов выразили ко всем политикам, чью фамилию назвали во время опроса. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается спикеру парламента Дмитрию Разумкову, которому доверяют 35% опрошенных, не доверяют - 52%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 30% украинцев и не доверяют 59,5%. Еще 30% граждан доверяют президенту Зеленскому, а не доверяют - 64%. При этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к Зеленскому.

Доверие экс-главе СБУ Игорю Смешко выразили 24% опрошенных, не доверяют ему 53,5%. Бывшему премьеру Владимиру Гройсману доверяют 24% украинцев и не доверяют - 65%.

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