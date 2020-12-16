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Более 20 человек провели акцию у здания минской прокуратуры
Источник материала: Хартия'97
Более 20 человек провели акцию у здания минской прокуратуры
Видеофакт.
Сегодня у здания минской прокуратуры прошла акция протеста.
Собравшиеся выразили протест отсутствию расследования пыток и передали «привет» судьям, вынесшим неадекватные приговоры по политическим статьям.
Видео опубликовал телеграм-канал
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