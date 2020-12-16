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Более 20 человек провели акцию у здания минской прокуратуры

16.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 20 человек провели акцию у здания минской прокуратуры

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  • 16.12.2020, 20:05
  • 1,638
Более 20 человек провели акцию у здания минской прокуратуры

Видеофакт.

Сегодня у здания минской прокуратуры прошла акция протеста.

Собравшиеся выразили протест отсутствию расследования пыток и передали «привет» судьям, вынесшим неадекватные приговоры по политическим статьям.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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