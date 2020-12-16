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Samsung Galaxy A72 показали со всех сторон на качественных изображениях
Источник материала: Tut.by
Известный сетевой информатор @OnLeaks
Инсайдер говорит: запуск смартфона произойдет в начале 2021 года. Он будет поддерживать работу в 5G-сетях. Задняя сторона новинки — пластиковая, рама — алюминиевая. Предполагаемая диагональ AMOLED-экрана А72 — 6,7 дюйма. Панель окажется полностью плоской, по ее центру — вырез под фронтальную камеру.
Сзади — модуль основной камеры, состоящей из четырех модулей. Точных характеристик датчиков пока нет, но известно, что как минимум один из них окажется на 64 Мп. Общие габариты Galaxy A72 такие: 165×77,4×8,1 мм (9,9 мм, если считать с выпирающей камерой).
Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:
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Устройство рассекретил информатор OnLeaks.
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