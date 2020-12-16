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Samsung Galaxy A72 показали со всех сторон на качественных изображениях

16.12.2020 20:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный сетевой информатор @OnLeaks показал на качественных рендерах грядущий «почти флагманский» смартфон от Samsung — Galaxy A72. Устройство пока официально не анонсировали.


Инсайдер говорит: запуск смартфона произойдет в начале 2021 года. Он будет поддерживать работу в 5G-сетях. Задняя сторона новинки — пластиковая, рама — алюминиевая. Предполагаемая диагональ AMOLED-экрана А72 — 6,7 дюйма. Панель окажется полностью плоской, по ее центру — вырез под фронтальную камеру.

Сзади — модуль основной камеры, состоящей из четырех модулей. Точных характеристик датчиков пока нет, но известно, что как минимум один из них окажется на 64 Мп. Общие габариты Galaxy A72 такие: 165×77,4×8,1 мм (9,9 мм, если считать с выпирающей камерой).







Ожидаемая цена устройства — 599 долларов. Правда, речь идет именно про модификацию с 5G-модемом. Выпустит ли производитель более доступную по цене версию смартфона только с LTE-модулем пока неизвестно.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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