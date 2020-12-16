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Citroën Berlingo. Объявлены белорусские цены, и начат прием заказов
Источник материала: Onliner
Единственный импортер Citroën в Беларуси ООО «ПарадАвто» объявляет цены на грузовой фургон Berlingo и начинает прием заказов.
Фургон Citroën Berlingo предлагается в 2 вариантах длины кузова (M и L). Версия М позволяет перевозить грузы объемом до 3,3 м³ и длиной до 1,8 м. В версии L полезный объем составляет до 3,7 м³, а погрузочная длина — 2,05 метра. При этом за счет складывающегося сиденья пассажира полезный объем может быть увеличен до 4,1 м³, а погрузочная длина — до 3,25 м. На выбор будут доступны 2 варианта двигателей: экономичный дизель HDi мощностью 90 л. с. и бензиновый VTi мощностью 115 л. с. Оба силовых агрегата сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Все автомобили вне зависимости от выбранной длины кузова оборудованы центральным замком с управлением на ключе, дневными ходовыми огнями (LED), рулевым колесом с регулировкой по высоте и глубине, электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), системой динамической стабилизации (ESP), системой помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне (Hill Assist), фронтальной подушкой безопасности водителя, сплошной съемной перегородкой грузового отсека в половину высоты, а также решеткой в верхней части и люком для длинномерных предметов.
Специально для наших климатических условий в стандартное оснащение также были включены следующие опции: защита картера двигателя, увеличенная емкость бачка омывателя (5 л), теплошумоизоляция моторного отсека, увеличенная емкость АКБ 70 А/ч, генератор — сила тока 120 А, усиленная подвеска, клиренс 175 мм. Стоимость — от 49 900 рублей (бензиновый VTi) и от 50 900 рублей (дизель HDi). Также ожидается появление на нашем рынке пассажирской версии Berlingo Multispace во 2-м квартале 2021 года.
белый, фургон, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
белый, фургон, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
белый, фургон, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
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Единственный импортер Citroën в Беларуси ООО «ПарадАвто» объявляет цены на грузовой фургон Berlingo и начинает прием заказов. Читать далее…
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