«Кошелькам Лукашенко» становится неуютно

Из Брюсселя просочилась информация, что 17 декабря Евросоюз может принять третий пакет санкций против властей Беларуси. На этот раз будут затронуты и компании, которые, по версии ЕС, спонсируют режим. В белорусском МИДе, вероятно, уже пишут очередную отповедь в духе: вы еще пожалеете, а вот нам все нипочем. На самом деле это не так.



Фото: president.gov.by

О том, что ЕС одобрил третий пакет санкций против режима Александра Лукашенко, сообщил офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в ее телеграм-канале. Утверждается также, что «следующий пакет будет обсужден в Европе в начале следующего года».

По данным брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Юзвяка, в черный список на этот раз попали 29 физических лиц и семь предприятий, 17 декабря это будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Насколько болезненным для Минска может оказаться усиление европейских санкций? Поддержит ли эту линию новая американская администрация?

Пока же из Вашингтона пришла новость, что Сенат Конгресса 15 декабря утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси. Можно ли считать это добрым знаком для белорусского режима?

Эксперт: эскалация Минску ничего не даст

«Альтернативные силы» предлагали в очередной пакет санкций ЕС большее число персоналий и компаний, отметил в комментарии для Naviny.by директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич. По его прогнозу, если Минск не приступит к смягчению внутренней ситуации, то стоит ожидать разработки четвертого пакета санкций.

Отметим: по неофициальным данным, некоторые деятели, именуемые на Западе кошельками Лукашенко, пока сумели выскользнуть из санкционного списка ЕС. Типа: я не такая, я жду трамвая. Но еще не вечер.

Как поведет себя белорусское руководство в условиях, когда санкционное давление усиливается? До сих пор доминировала задиристая риторика . В частности, министр иностранных дел Владимир Макей грозил чувствительными ответными мерами.

«Эскалация Минску ничего не даст. Это не только потеря балансира в отношениях с Россией, но и прямые финансовые, экономические потери», — говорит Казакевич.

В отличие от ряда других экспертов, он прогнозирует, что сейчас, сбив протесты , власти, которые, видимо, все же понимают, что от насилия слишком много минусов, «попытаются деэскалировать» внутреннюю ситуацию. В том числе с учетом того, что приближается Всебелорусское народное собрание .

Уймут ли власти дикий репрессняк?

Действительно, это мероприятие, намеченное на конец января — начало февраля, очень важно для Лукашенко в свете его предполагаемых планов продлить свое политическое существование, стать этаким белорусским Брежневым . И проводить собрание на фоне зашкаливающих репрессий в пиаровском смысле вроде как не с руки.

Вместе с тем, протесты продолжаются — в локальном, полупартизанском формате. Народ заведен, и если ослабить гайки, могут взвиться новые протуберанцы уличной активности. Так что у Лукашенко непростой выбор. Вроде как и пора хоть немного унять этот дикий репрессняк: обстоятельства поджимают, внешние игроки поддавливают. Но страшно и показать слабину.

«Раньше бывало, что в плане санкций у Европы замах на рубль, а удар на копейку. Сейчас в Брюсселе, кажется, настроены более решительно», — отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

Он прогнозирует: если санкции ЕС окажутся в итоге достаточно серьезными, затронут основы подпитки режима, то Минск, возможно, несколько смягчит репрессивные практики, выпустит нескольких политзаключенных.

Да, белорусские власти обычно храбрятся, но на деле, например, санкции США против «Белнефтехима» в 2008 году оказались весьма болезненными, что мы увидели по реакции Минска, подчеркнул Федоров.

Это правда. Реакция Минска была такой бешеной, что до сих пор дипломатические миссии обеих стран работают без послов.

При Трампе был налажен прагматичный диалог

Но вот теперь, кажется, дорога в Минск госпоже Фишер открыта. Или нет?

«Через месяц Госдеп начнет подчиняться Джо Байдену. Если до тех пор Фишер не улетит в Минск, теоретически не исключено, что новая администрация притормозит ее отъезд. В частности, щепетильным моментом является перспектива вручения верительных грамот Лукашенко», — говорит Федоров.

Этот момент подчеркивает и Казакевич: «Основная интрига в том, будет ли Фишер вручать верительные грамоты Лукашенко».

Щепетильность ситуации в том, что Евросоюз и Штаты больше не признают Лукашенко легитимным руководителем. Вместе с тем, логично оставлять окно для контактов, диалога, изучения ситуации на месте. Именно этим мотивировали в Вашингтоне назначение посла в Беларусь.

К тому же для Америки в последние годы стал важным фактор независимости Беларуси в свете того, что Запад называет российской угрозой. Администрация Дональда Трампа шла по пути развития прагматичного диалога с Минском. Сюда прилетали высокопоставленные эмиссары, вплоть до госсекретаря Майкла Помпео, который побывал в «последней диктатуре Европы» 1 февраля.

Он, в частности, предложил альтернативные поставки нефти именно в тот момент, когда у Минска на этой почве бушевал конфликт с Москвой. И танкеры из-за океана пошли.

Комплекс факторов будет подтачивать режим

Но после 9 августа и администрация Трампа была вынуждена осудить белорусский режим. Хотя в плане санкций особо активничать не стала. Как поведет себя на белорусском направлении команда Байдена?

«Не стоит переоценивать геополитический фактор в политике США в отношении Беларуси. Сторонники такого подхода были в администрации Трампа. В администрации Байдена будут обращать больше внимания на права человека», — считает Казакевич. Но в целом он не ожидает проактивной политики Вашингтона в белорусском вопросе: скорее, Штаты будут следовать «в фарватере политики ЕС».

По мнению Федорова, при новой администрации давление США на режим Лукашенко будет усиливаться, Штаты увеличат помощь гражданскому обществу Беларуси.

Чтобы ослабить это давление, белорусские власти, по прогнозу аналитика, попытаются вступить в переговоры с Вашингтоном. Причем для Минска козырем будет российская угроза, «других козырей просто нет», сказал Федоров.

Однако удастся ли белорусской дипломатии снова разыграть эту карту — большой вопрос. Всё это слишком уж напоминает притчу о пастушке, который злоупотреблял криком «Волки! Волки!»

В любом случае западное давление само по себе, конечно, не способно изменить или раскрошить систему Лукашенко. Но сейчас и Москва, похоже, не настроена безоговорочно его поддерживать, а тем более вкладывать в столь неперспективного партнера большие деньги.