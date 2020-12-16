Реплика дня. «Нам нужны не общие санкции, а избирательные, которые действительно усложнят жизнь режима»

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Андрей Дмитриев объяснил, почему он против отключения Беларуси от системы SWIFT и кого, по его мнению, стоит сделать мишенью для санкций.





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— Я вообще против любых санкций, направленных на всех вместе и ни на кого конкретно, — поясняет политик. — Я против лечения головной боли через отсечение головы, против логики «лес рубят — щепки летят», против идеи «пускай я на один глаз ослепну, но зато у соседа корова сдохнет». Все это логика, которая не создает нам никакого будущего.

Дмитриев привел три аргумента.

— Во-первых, мы держимся мирного протеста, как бы это ни было тяжело, вот уже четыре месяца, не только потому, что последствия немирного протеста непредсказуемы и могут принести много жертв. На самом деле мирный протест для нас принципиален, потому что мы думаем не о Лукашенко, а о будущем нашей страны.

Если мы, как и Лукашенко, не будем считаться с жертвами, если мы, как и ОМОН, начнем применять насилие и жестокость, если мы, как чиновники, решим, что нормально, что от имени нас кто-то творит насилие, то новая Беларусь, к которой мы сегодня все стремимся, ничем не будет отличаться от старой.

...Неприемлемы санкции, которые бьют по всем в общем. Они не избирательны. Они точно так же применяют насилие и к виновным, и к невиновным.

По мнению политика, обширные санкции приведут к еще большим жертвам и тратам.

— Лукашенко не постесняется получать новые кредиты по безумным ставкам и расходовать их на удержание своей власти. Мы должны постоянно думать о том, какая страна у нас будет после победы...

Я не думаю, что санкции, те или другие, помешают нам победить. Но я думаю, что если санкции будут обширными, не направленными, то тогда страна, которая нам достанется, будет адаптирована не к современному, я бы даже сказал, еще более пещерному типу ведения экономики, что потребует от нас гораздо более сложных решений и гораздо более непопулярных действий, которые снова приведут к оттоку белорусов за границу, к недовольству тем, что они получили в итоге тех страданий и жертв, на которые пошли сейчас.

Во-вторых, считает Андрей Дмитриев, в результате обширных санкций в первую очередь пострадают те, у кого и так сегодня ограничены возможности, ресурсы и невысокие зарплаты, а вот чиновники, смогут увеличить свои доходы.

— Придворный бизнес достаточно быстро адаптируется к новым условиям и будет производить расчеты через Россию. Кстати, Россия в случае, если Беларусь отключат от SWIFT, получит Беларусь тепленькой. Ведь все основные расчеты пройдут через нее.

А вот ОМОН свои деньги, я уверен, точно получит даже больше, ведь в его услугах будут нуждаться с каждым днем все больше. За счет кого? За счет нашего с вами будущего. За счет кредитов, которые лягут на нас и на наших детей. За счет того, что заберут у больниц, учителей и всех тех, у кого сегодня в Беларуси нет права голоса.

Почему отключение Беларуси от SWIFT – это плохая идея

В-третьих, санкции ослабят нас перед Россией, полагает политик.

— Сделают нашу экономику еще более зависимой от восточной соседки, а это может привести к тому, что Россия вообще перестанет сомневаться и будет полностью поддерживать Лукашенко, ведь он будет на сто процентов от нее зависеть.

Кроме того, по мнению Дмитриева, санкции приведут к миграции бизнеса из страны.

— Нам нужны не общие санкции на всех, а избирательные, которые действительно усложнят жизнь режима.

Дмитриев предлагает посмотреть, кто выигрывает основные госзакупки, какой бизнес кормится за счет того, что находится возле Лукашенко, а также поименно сделать список тех, кто сегодня делает деньги за счет ситуации, которая сложилась в стране и необходимости власти удерживать себя на посту.

— Именно такие фирмы и должны быть мишенью для санкций и их партнеры, — предлагает Андрей Дмитриев. — Посмотрите, у кого есть монополия на импорт и экспорт.

Ведь не МАЗ и не Мозырский НПЗ получают прибыль от своей деятельности. Они получают убытки. Доходы получают поставщики, которые поставляют сырье по завышенным ценам, а потом те, кто занимается реализацией продукции, забирая ее у заводов по заниженным. Вот по ним и должны бить санкции.

Кроме того, лидер «Говори правду» предлагает ввести санкции, которые не позволят силовикам закупать технические средства для того, чтобы осуществлять операции против населения. Также, по его мнению, нужны санкции, которые не дадут власти ограничивать возможность общества находить и делиться информацией в интернете.

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