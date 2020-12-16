ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший посол в Аргентине подал в суд на МИД Беларуси

16.12.2020 21:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший посол в Аргентине Владимир Остапенко подал в суд на МИД Беларуси, сообщает TUT.by.Он намерен через суд изменить формулировку своего увольнения (само увольнение его устраивает).


Владимир Остапенко (слева от Александра Лукашенко) во время назначения послом в Аргентине, декабрь 2017 года / БЕЛТА

Остапенко подал в отставку в сентябре в день "тайной инаугурации" Александра Лукашенко. В октябре он подал новое заявление, в котором требовал уволить в связи с нарушением нанимателем законодательства. Лукашенко уволил дипломата в начале ноября. Причиной называется "проступок, несовместимый с пребыванием на дипломатической службе". Остапенко лишили дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Иск подан в суд Ленинского района Минска. Нанимателем дипломата был МИД, который уволил его на основании указов Александра Лукашенко. Остапенко хочет изменить формулировку на "соглашение сторон".

Владимир Остапенко входит в Народное антикризисное управление, находится за границей. Он намерен участвовать в процессе по видеосвязи.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший посол в Аргентине Владимир Остапенко подал в суд на МИД Беларуси, сообщает TUT.by.Он намерен через суд изменить формулировку своего увольнения (само...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзёньнік жонкі палітвязьня. Першыя суткі галадоўкі. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика