Источник материала: Хартия'97

Спустя 140 лет в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь 16.12.2020, 21:36

Видеофакт.

Впервые с конца 20 века в Беловежскую пущу вернулся бурый медведь. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эколог Виктор Фенчук.

- В Беловежскую пущу впервые с конца 20 века вернулся бурый медведь. Последняя особь была убита 140 лет назад – в 1879 году. В 1937 году попытались реинтродуцировать медведя. К слову, данная попытка стала первой в мире попыткой переселения крупного хищника для природоохранных целей. В 2012 году к попытке вновь вернулись, но так и не реализовали. С момента своего исчезновения бурые медведи хоть и заглядывала в пущу, но фактически в никогда не долго не задерживались. Это связано и с браконьерским преследованием в том числе, - сообщил эколог.

Фото: скриншот с видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .