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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста
Белорусы протестуют ежедневно и в любую погоду.
Пока Барановичи охраняет настоящий воин Света, обладательницы обворожительных ног из других городов Беларуси поддержали Ольгу Хиженкову, пишет телеграм-канал
Жители улицы Маяковского в Минске поддержали политзаключенных, а Домбровка гуляет и поддерживает бабушек и дедушек, которые выходят на улицы противостоять силам зла. Серебрянка не отстает и тоже собирается дворами, чтобы выразить свою позицию.
Чижовское водохранилище с замёрзшим бело-красно-белым флагом радует патриотов и огорчает администрацию местного ЖКХ.
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Белорусы протестуют ежедневно и в любую погоду.
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