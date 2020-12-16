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По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

16.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

  • 16.12.2020, 21:05
  • 1,776
По всей Беларуси проходят вечерние акции протеста

Белорусы протестуют ежедневно и в любую погоду.

Пока Барановичи охраняет настоящий воин Света, обладательницы обворожительных ног из других городов Беларуси поддержали Ольгу Хиженкову, пишет телеграм-канал Нехта.

Жители улицы Маяковского в Минске поддержали политзаключенных, а Домбровка гуляет и поддерживает бабушек и дедушек, которые выходят на улицы противостоять силам зла. Серебрянка не отстает и тоже собирается дворами, чтобы выразить свою позицию.

Чижовское водохранилище с замёрзшим бело-красно-белым флагом радует патриотов и огорчает администрацию местного ЖКХ.








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Теги: Минск
 
 
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Белорусы протестуют ежедневно и в любую погоду.
 
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